Cagliari-Milan, arbitro Abisso senza sbavature: ecco la moviola del match

Prima partita dell'anno, prima vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri che allunga a 16 la striscia di risultati utili consecutivi. Contro il Cagliari di Fabio Pisacane il Diavolo conferma la solidità difensiva ritrovata contro il Verona di Paolo Zanetti e batte di misura i rossoblu grazie alla rete di Rafa Leao , tornato titolare e decisivo con il sesto centro di questo campionato .

La partita per i rossoneri è stata difficile fin da subito, meno per l'arbitro Abisso, che ha diretto la gara nel modo corretto. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha premiato il direttore di gara assegnandogli un 6,5. Questa la spiegazione della 'rosea': "Nel primo tempo soglia alta lasciando scorrere il gioco. Poi quando si alza la battaglia lui alza (senza esagerare) i cartellini. Bene anche sul rigore immediato poi azzerato per il fuorigioco di Leao. Braccio di Ricci (30’ st): niente rigore per vicinanza e dinamica".