La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'1-1 di 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Genoa di Daniele De Rossi nel posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Un pareggio che, di fatto, frena la corsa del Diavolo verso la vetta della classifica e lancia, al contrario, la prima fuga dell'Inter di Cristian Chivu, ora a +3 sui rossoneri. In Milan-Genoa reti di Lorenzo Colombo (28') e Rafael Leão (92'). Prima del fischio finale, Nicolae Stanciu spreca un rigore.