La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'1-1 di 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Genoa di Daniele De Rossi nel posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Un pareggio che, di fatto, frena la corsa del Diavolo verso la vetta della classifica e lancia, al contrario, la prima fuga dell'Inter di Cristian Chivu, ora a +3 sui rossoneri. In Milan-Genoa reti di Lorenzo Colombo (28') e Rafael Leão (92'). Prima del fischio finale, Nicolae Stanciu spreca un rigore.

E domenica sera, sempre a 'San Siro', c'è lo scontro al vertice Inter-Napoli, con gli azzurri di Antonio Conte (un punto dietro al Diavolo, terzi in graduatoria), che proveranno a ricucire di nuovo le distanze dal primo posto. Potrebbe farcela David Neres, in dubbio per un problema alla caviglia.

Spazio, quindi, agli auguri a coach Dan Peterson per i suoi 90 anni e, sotto la testata, per la decisione presa dai vertici arbitrali in seguito ai disastri occorsi in Lazio-Fiorentina 2-2. Fermato l'arbitro Simone Sozza, che non ha punito con il calcio di rigore un'evidente trattenuta in area su Mario Gila, più l'intera squadra al V.A.R..

