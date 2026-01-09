Milan-Genoa, Gabbia ammette l’errore: “Devo migliorare”

Se hanno detto qualcosa a Fofana: "Onestamente in questo momento abbiamo parlato davvero poco. Ha parlato Allegri, ma il momento è che c'è dispiacere e rabbia. Ha sbagliato, ma io penso che sappia benissimo cosa penso di lui sia come professionista che come ragazzo. Eccezionale, ogni giorno. Non deve dirci niente. Noi se ha bisogno gli diremo qualcosa, ma per me è grandissimo giocatore e persona. Nessun problema, tutti uniti remiamo dalla stessa parte. Non c'è mai accusa, ma è il gruppo".