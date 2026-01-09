Milan-Genoa, Gabbia ammette l’errore: “Devo migliorare”

Se hanno detto qualcosa a Fofana: "Onestamente in questo momento abbiamo parlato davvero poco. Ha parlato Allegri, ma il momento è che c'è dispiacere e rabbia. Ha sbagliato, ma io penso che sappia benissimo cosa penso di lui sia come professionista che come ragazzo. Eccezionale, ogni giorno. Non deve dirci niente. Noi se ha bisogno gli diremo qualcosa, ma per me è grandissimo giocatore e persona. Nessun problema, tutti uniti remiamo dalla stessa parte. Non c'è mai accusa, ma è il gruppo".
Sui ritmi troppo bassi: "Penso che Leali dopo sei minuti ha fatto una parata su di me. Abbiamo creato 32 tiri, ma un solo gol. Penso che a volte ci sono gli avversari che determinano il grado di intensità offensivo. Si chiudevano molto, ci lasciavano pochi spazi. Creavamo situazioni, ma ci è mancato l'ultimo passaggio. Siamo aperti a tutto ciò che è il campo di miglioramento. Se l'allenatore ci dirà che è mancata, ne metteremo di più. Ora non so in cosa, se però l'ha visto ci dirà come fare.
