Milan-Genoa, Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric

Sull'intesa con Colombo: "Sì, abbiamo fatto tante partite e col tempo faremo sempre meglio".

Come mai non si è proposto per battere il rigore: "Perché ero in panchina".

Sulla prestazione e la marcatura su Modric: "Sì, mi aveva chiesto un lavoro particolare e l'ho fatto. Cerco sempre di fare il meglio. Me l'hanno chiesto e l'ho fatto con piacere, portando un punto a casa".

Sulla partita tecnicamente buona: "Sì, dobbiamo fare così. Non abbiamo fatto tre punti, ma era la partita giusta quasi. Senza paura, è questo l'atteggiamento giusto. Questo porta punti. Serve ancora di più per fare i tre punti".

Chi è più forte per lo Scudetto: "Sono entrambe grandi squadre, non riesco a dire chi è più forte. Sono diverse, ma entrambe grandi squadre".

Le differenze tra Vieira e De Rossi: "Il nostro atteggiamento prima di tutto. All'inizio eravamo in difficoltà, ora è cambiato. Ora abbiamo cambiato tattica anche. Però se noi non cambiamo atteggiamento chiunque arriva non cambia. De Rossi ha portato tante cose buone, ma anche noi abbiamo cambiato atteggiamento".

Su lui e Rafa Leao attaccanti per il Mondiale del Portogallo: "Sarebbe bellissimo, è un sogno, spero di arrivarci. Però so che è tanto difficile".