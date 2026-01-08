Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Genoa, Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric

CONFERENZA

Milan-Genoa, Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric

Milan-Genoa, Vitinha svela la richiesta di De Rossi su Modric - immagine 1
Vitinha, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza dopo Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Vitinha, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lo stato d'animo: "Siamo un po' tristi perché potevamo vincere, ma anche con la mentalità giusta per vincere le prossime".

LEGGI ANCHE

Sull'intesa con Colombo: "Sì, abbiamo fatto tante partite e col tempo faremo sempre meglio".

Come mai non si è proposto per battere il rigore: "Perché ero in panchina".

Sulla prestazione e la marcatura su Modric: "Sì, mi aveva chiesto un lavoro particolare e l'ho fatto. Cerco sempre di fare il meglio. Me l'hanno chiesto e l'ho fatto con piacere, portando un punto a casa".

Sulla partita tecnicamente buona: "Sì, dobbiamo fare così. Non abbiamo fatto tre punti, ma era la partita giusta quasi. Senza paura, è questo l'atteggiamento giusto. Questo porta punti. Serve ancora di più per fare i tre punti".

Chi è più forte per lo Scudetto: "Sono entrambe grandi squadre, non riesco a dire chi è più forte. Sono diverse, ma entrambe grandi squadre".

Le differenze tra Vieira e De Rossi: "Il nostro atteggiamento prima di tutto. All'inizio eravamo in difficoltà, ora è cambiato. Ora abbiamo cambiato tattica anche. Però se noi non cambiamo atteggiamento chiunque arriva non cambia. De Rossi ha portato tante cose buone, ma anche noi abbiamo cambiato atteggiamento".

Su lui e Rafa Leao attaccanti per il Mondiale del Portogallo: "Sarebbe bellissimo, è un sogno, spero di arrivarci. Però so che è tanto difficile".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Genoa, De Rossi su Colombo: “Può giocare in una grande”
Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA