Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…”

CONFERENZA

Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…”

Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui 32 tiri con un solo gol: "Stasera è stato un test importante per come migliorare sul percorso che stiamo facendo. Nel primo tempo loro hanno fatto una buona partita, aggredendo uomo su uomo. Abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli, ma non devi andare sotto. Nel secondo tempo tante occasioni, bravo il loro portiere, siamo stati anche imprecisi. Però poi fai gol al 93', mancavano 3 minuti, si possono fare 5 azioni. Dovevamo tenere palla lì vicino, invece noi abbiamo rischiato di perderla. Il calcio è una brutta bestia, le partite devi leggerle. Oggi se non la vincevi, come è successo, ma non puoi prendere rigore contro. Se fai gol bene, ma non puoi subire rigore".

LEGGI ANCHE

Se l'uscita di Fofana è tecnica o tattica: "Avevo bisogno di Loftus in area, Fofana ha fatto una buona partita, purtroppo è scivolato. Zolla mal

PM - Sui tre attaccanti e se manca intensità: "A partita in corso o dall'inizio, dipende anche come stanno i giocatori. Bisognava avere più pazienza nel muovere la palla, più precisi. Però c'è un avversario, che finché corre, ti marca a uomo, dà fastidio. Potevamo fare gol con Gabbia, poi non dovevi prendere gol. Loro è normale che calino, così la potevi portare a casa come le altre. Serve un processo di maturazione".

Perché questi primi tempi: "La cosa positiva è che stiamo bene perché finiamo in crescendo. Bisogna essere più aggressivi, poi c'è l'avversario ed è anche una caratteristica dell'avversario. Nel primo tempo abbiamo sbagliato anche tanti passaggi. Bisogna migliorare, poi ci sono situazioni... Colombo bravo a far gol, Gabbia scivola. Il calcio è fatto anche di imprevisti. Nel secondo tempo si poteva essere più lucidi. I ragazzi devono essere contenti, abbiamo 39 punti, siamo secondi. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro, ci sarà da battagliare. Oggi è un punto che ci lascia dispiaciuti, ma anche contenti per il rigore. Magari a fine campionato quel punto lì..."

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Fullkrug si presenta al mondo Milan: tutti i dettagli della conferenza stampa | PM
Milan-Genoa, De Rossi: “Contro i rossoneri sfida delicata. Loro sono in lotta per lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA