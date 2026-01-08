Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri si potrebbero ancora muovere in questa sessione. Si parla infatti di molti rinnovi tra cui quelli di Maignan, Leao, Bartesaghi e Tomori. In entrata occhio alle possibili mosse per la difesa, con numerosi nomi fatti e altre alternative possibili dalla Premier League. In attacco il Milan potrebbe rimanere così, salvo cessioni importanti, come quella di Nkunku. Ad oggi però una partenza del francese sembrerebbe difficile. Fullkrug è arrivato in rossonero qualche giorno fa ed è pronto a presentarsi ufficialmente al mondo Milan.