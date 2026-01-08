Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Fullkrug si presenta al mondo Milan: tutti i dettagli della conferenza stampa | PM

ULTIME MILAN NEWS

Fullkrug si presenta al mondo Milan: tutti i dettagli della conferenza stampa | PM

Fullkrug si presenta al mondo Milan: tutti i dettagli della conferenza stampa | PM
Il nuovo attaccante rossonero Niklas Fullkrug si presenta al mondo Milan: la punta tedesca si presenterà in conferenza stampa. Tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri si potrebbero ancora muovere in questa sessione. Si parla infatti di molti rinnovi tra cui quelli di Maignan, Leao, Bartesaghi e Tomori. In entrata occhio alle possibili mosse per la difesa, con numerosi nomi fatti e altre alternative possibili dalla Premier League. In attacco il Milan potrebbe rimanere così, salvo cessioni importanti, come quella di Nkunku. Ad oggi però una partenza del francese sembrerebbe difficile. Fullkrug è arrivato in rossonero qualche giorno fa ed è pronto a presentarsi ufficialmente al mondo Milan.

Ecco tutti i dettagli da Pianeta Milan: domani, venerdì 9 gennaio alle ore 16.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Niclas Fullkrug presso la Sala Stampa di Casa Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek può avere più impatto. Allegri e Ambrosini: due segnali chiari all'inglese>>>

Ricordiamo che Fullkrug è stato il primo (e per ora unico) colpo di calciomercato del Milan nella sessione invernale di calciomercato. Il tedesco è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Potete seguire la conferenza LIVE su Milan TV e testuale su Pianeta Milan.

Leggi anche
Milan-Genoa, De Rossi: “Contro i rossoneri sfida delicata. Loro sono in lotta per lo...
Milan, Allegri: “Ecco le quote Scudetto e Champions”. E sul ‘triello’...

© RIPRODUZIONE RISERVATA