Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità“.