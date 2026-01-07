Pianeta Milan
Milan-Genoa, De Rossi: “Contro i rossoneri sfida delicata. Loro sono in lotta per lo scudetto”

Milan-Genoa. A parlare alla vigilia della sfida, oltre a Massimiliano Allegri, è stato anche Daniele De Rossi: le sue parole
Ormai ci siamo: Milan-Genoa è alle porte. Domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, le due formazioni si schiereranno nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. A parlare alla vigilia della sfida, oltre a Massimiliano Allegri, è stato anche Daniele De Rossi. Ecco, di seguito, le sue parole:

E’ una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite.

Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità“.

