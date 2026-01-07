Il buono, il brutto e cattivo, chi è chi tra Allegri, Chivu e Conte: "Non lo so. Posso solo dire che in questo momento io sto dalla parte di chi guarda il duello". Questa la risposta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Milan-Genoa. L'allenatore rossonero ha parlato anche della quota per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: "Per la fiamma olimpica sono contento, sarà un'emozione. Una partita da affrontare con rispetto, come sempre, con l'obiettivo chiaro di fare 3 punti. I risultati di ieri hanno fatto sì che la quota Champions League si sia alzata a 74 punti".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Ecco le quote Scudetto e Champions”. E sul ‘triello’ con Conte e Chivu …
CONFERENZA
Milan, Allegri: “Ecco le quote Scudetto e Champions”. E sul ‘triello’ con Conte e Chivu …
Verso Milan-Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le parole su Scudetto e Champions. Ecco le quote
Non solo Champions League, Allegri ha parlato anche della quota Scudetto: "Dunque, è una questione di numeri. La quota Scudetto è 86/88 secondo me. A seconda di come si chiude il girone d'andata. Normale che per arrivare a 86/88 chi è ha 36 deve fare più di 50 punti, sono tanti".
Vedremo se i numeri finali daranno ragione a Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA