Il buono, il brutto e cattivo, chi è chi tra Allegri, Chivu e Conte: "Non lo so. Posso solo dire che in questo momento io sto dalla parte di chi guarda il duello". Questa la risposta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Milan-Genoa. L'allenatore rossonero ha parlato anche della quota per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: "Per la fiamma olimpica sono contento, sarà un'emozione. Una partita da affrontare con rispetto, come sempre, con l'obiettivo chiaro di fare 3 punti. I risultati di ieri hanno fatto sì che la quota Champions League si sia alzata a 74 punti".