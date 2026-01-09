Fullkrug: 'Ieri episodi sfortunati. Il rigore su di me? Ero sicuro ci fosse...'

Pianeta Milan
Milan, senti Fullkrug: “Ieri tanti episodi a nostro sfavore. Ero sicuro fosse rigore su di me…”

Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug si è presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue parole sullo Scudetto e sugli episodi arbitrali col Genoa
Nella giornata odierna, a Casa Milan, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tra i tanti argomenti, ecco quello proposto dal nostro inviato Stefano Bressi a tema Scudetto e decisioni arbitrali relative alla sfida col Genoa. Di seguito le parole di Niclas Fullkrug.

Milan, le parole di Fullkrug sull'obiettivo e sugli episodi arbitrali col Genoa

Se in spogliatoio si parla di Scudetto e sul rigore di ieri: "Penso sia giusto esporsi pubblicamente parlando del quarto posto. L'anno scorso è un obiettivo mancato. Per la sua storia il Milan deve giocarci. Mi piace concentrarmi sulle cose per cui possiamo avere impatto. Possiamo pensare solo alle nostre partite. Non penso troppo in là. Voglio vincere la prossima con una mia prestazione ottima. Con tre punti possiamo arrivare all'obiettivo. Io voglio solo avere un impatto positivo. Più partite vinceremo più sarà facile.

Fullkrug ha poi continuato, rispondendo alla seconda parte della domanda: "Sì, ieri ci sono state un paio di situazioni difficili. Le decisioni sono andate a nostro sfavore. Senza voler accusare l'arbitro. Sono andate in modo infelice. Ho sentito il piede dell'avversario. Ero sicuro fosse rigore e lo riguardasse. Poi non l'ho rivisto. Potevamo comunque vincere, non diamo la colpa all'arbitro, ma episodi sfortunati".

