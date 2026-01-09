Fullkrug: 'Ieri episodi sfortunati. Il rigore su di me? Ero sicuro ci fosse...'

Fullkrug ha poi continuato, rispondendo alla seconda parte della domanda: "Sì, ieri ci sono state un paio di situazioni difficili. Le decisioni sono andate a nostro sfavore. Senza voler accusare l'arbitro. Sono andate in modo infelice. Ho sentito il piede dell'avversario. Ero sicuro fosse rigore e lo riguardasse. Poi non l'ho rivisto. Potevamo comunque vincere, non diamo la colpa all'arbitro, ma episodi sfortunati".