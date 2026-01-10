Florenzi rivela: 'Ora Gabbia è un pilastro del Milan, ma prima...'

Ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ex compagno di squadra Matteo Gabbia. Ecco le sue parole sul difensore di Massimiliano Allegri
Dopo diversi anni, il Milan ha ritrovato una solidità difensiva che da tanto tempo mancava dalle parti di Milanello. Merito, soprattutto, del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che da sempre predilige a curare in modo maniacale la fase difensiva della squadra. I risultati, finora, sono stati straordinari anche grazie all'ottimo rendimento della retroguardia, che ha come leader assoluto Matteo Gabbia.
Milan, le parole di Florenzi su Gabbia
Il difensore classe 1999, cresciuto nelle giovanili rossonere, ora è un esempio per i compagni, sia in campo che fuori. Un po' come lo era Alessandro Florenzi per Gabbia anni fa. I due sono stati compagni di squadra per diversi anni e hanno condiviso tanto nello spogliatoio rossonero, persino lo Scudetto del 2022. L'ex Roma ha parlato anche di lui durante l'ultimo episodio del BSMT, podcast condotto da Gianluca Gazzoli. Ecco riportate di seguito le parole di Florenzi sull'ex compagno di squadra.