Florenzi rivela: 'Ora Gabbia è un pilastro del Milan, ma prima...'

Sul difensore del Milan Matteo Gabbia: "Adesso è diventato un pilastro del Milan, ma ti assicuro che prima chiedeva permesso anche per andare al bagno. Gli voglio bene come se fosse mio fratello, sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta portando al Milan perché lui lo vedo come un continuo che ha preso un qualcosa dalle vecchie generazioni".