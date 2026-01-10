Florenzi rivela: 'Ora Gabbia è un pilastro del Milan, ma prima...'

Pianeta Milan
Florenzi: “Gabbia è un pilastro del Milan. Si vede che ha preso dalle vecchie generazioni”

Ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ex compagno di squadra Matteo Gabbia. Ecco le sue parole sul difensore di Massimiliano Allegri
Dopo diversi anni, il Milan ha ritrovato una solidità difensiva che da tanto tempo mancava dalle parti di Milanello. Merito, soprattutto, del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che da sempre predilige a curare in modo maniacale la fase difensiva della squadra. I risultati, finora, sono stati straordinari anche grazie all'ottimo rendimento della retroguardia, che ha come leader assoluto Matteo Gabbia.

Milan, le parole di Florenzi su Gabbia

Il difensore classe 1999, cresciuto nelle giovanili rossonere, ora è un esempio per i compagni, sia in campo che fuori. Un po' come lo era Alessandro Florenzi per Gabbia anni fa. I due sono stati compagni di squadra per diversi anni e hanno condiviso tanto nello spogliatoio rossonero, persino lo Scudetto del 2022. L'ex Roma ha parlato anche di lui durante l'ultimo episodio del BSMT, podcast condotto da Gianluca Gazzoli. Ecco riportate di seguito le parole di Florenzi sull'ex compagno di squadra.

Sul difensore del Milan Matteo Gabbia: "Adesso è diventato un pilastro del Milan, ma ti assicuro che prima chiedeva permesso anche per andare al bagno. Gli voglio bene come se fosse mio fratello, sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta portando al Milan perché lui lo vedo come un continuo che ha preso un qualcosa dalle vecchie generazioni".

