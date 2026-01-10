Pianeta Milan
Milan, Capello: “Mio Milan più forte dell’attuale, ma l’analisi di Allegri è corretta”

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare l'analisi di Allegri post Genoa
Alessia Scataglini
Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan degli anni 90, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, l'ex allenatore del Milan ha voluto commentare l'analisi post partita fatta da Massimiliano Allegri dopo il match contro il Genoa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale, anche se alla corretta analisi di Allegri manca qualcosina”.

Milan, le parole di Capello

Poi don Fabio continua: “In quei tempi, non c’erano ancora le cinque sostituzioni. Che significa? Semplice, le piccole a San Siro la mettevano sul piano fisico, ma dopo un’ora calavano e lì veniva fuori la qualità immensa di quel Milan. La squadra di oggi non ha quella qualità e le avversarie cambiando cinque undicesimi riescono a mantenere più a lungo un livello alto di intensità e di attenzione. Così, anche se ti chiami Milan succede che non fai risultato in casa contro formazioni meno attrezzate”.

