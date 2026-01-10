Pianeta Milan
INTERVISTA

Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, ha voluto parlare di Milan dopo la partita contro il Genoa: ecco le sue parole sul dischetto degli 11 metri rovinato da Pavlovic prima del rigore di Stanciu...
Dopo le immagini in cui Pavlovic 'rovina' il dischetto del rigore prima del tiro di Stanciu in Milan-Genoa, Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni, inerenti anche a quel derby di ben 25 anni fa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Maspero

Maspero, cosa dice la testa in quei momenti?

“È puro istinto, intuizione. Protestare non ha senso, “scavare” è l’unico modo per disturbare l’avversario. Ma l’errore è di Stanciu, come nel mio caso fu di Salas. Ed è grave. Perché un giocatore deve sempre controllare il dischetto. Pavlovic ha fatto una furbata, ma il giocatore del Genoa è stato superficiale”.

Vedendola in televisione le è tornato in mente quel 14 ottobre 2001?

“Mi hanno scritto in tantissimi, anche sui social. Io ero sul divano e sì, appena ho visto il difensore del Milan che faceva la buca ho pensato a quel derby di 25 anni fa. Ma, ripeto, io da casa vedevo il bianco del dischetto. Vuol dire che Stanciu proprio non l’ha sistemata. E se calci di collo con il pallone in una buca è ovvio che finisca alle stelle”.

Come si pensa a un gesto del genere?

“Ti comanda la rabbia, la frustrazione di poter perdere all’ultimo. Nel mio caso avevo appena segnato il 3-3 in un derby di Torino. Passano pochi minuti e l’arbitro dà un rigore alla Juve. Io ero furioso. Avevamo rimontato tre gol e stavamo per buttarla al 90’. Un po’ come il Milan dopo la rete di Leao. Così tentai la mossa della disperazione e andò bene. Come è andata bene al difensore serbo”

