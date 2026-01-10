Vedendola in televisione le è tornato in mente quel 14 ottobre 2001?
“Mi hanno scritto in tantissimi, anche sui social. Io ero sul divano e sì, appena ho visto il difensore del Milan che faceva la buca ho pensato a quel derby di 25 anni fa. Ma, ripeto, io da casa vedevo il bianco del dischetto. Vuol dire che Stanciu proprio non l’ha sistemata. E se calci di collo con il pallone in una buca è ovvio che finisca alle stelle”.
Come si pensa a un gesto del genere?
“Ti comanda la rabbia, la frustrazione di poter perdere all’ultimo. Nel mio caso avevo appena segnato il 3-3 in un derby di Torino. Passano pochi minuti e l’arbitro dà un rigore alla Juve. Io ero furioso. Avevamo rimontato tre gol e stavamo per buttarla al 90’. Un po’ come il Milan dopo la rete di Leao. Così tentai la mossa della disperazione e andò bene. Come è andata bene al difensore serbo”
