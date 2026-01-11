Pianeta Milan
Verso Fiorentina-Milan, Pellegatti: “Partita molto importante per Jashari”

Fiorentina-Milan, il Diavolo torna in campo dopo il pareggio in casa contro il Genoa. Carlo Pellegatti ha parlato anche di Ardon Jashari. Le parole da 'YouTube'
Il Milan si prepara a tornare in campo. Alle 15, dopo il pareggio contro il Genoa, i rossoneri giocheranno contro la Fiorentina per riprendere la marcia dopo le due vittorie contro Verona e Cagliari. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle possibili mosse di Massimiliano Allegri, che potrebbe cambiare qualcosa. Ecco le sue parole da 'YouTube'.

"La grande novità è Jashari al posto di Modric. Una partita molto importante per lo svizzero. Prima sembrava il primo cambio di Modric, poi mezzala. Oggi gioca titolare al posto di Modric a cui Allegri concede un turno di riposo. De Winter torna per lo squalificato Tomori. A centrocampo dovrebbero esserci Saelemaekers ed Estupinan".

Pellegatti conclude così: "Tre in mezzo Loftus-Cheek, Jashari e il dubbio Rabiot che ha subito una contusione. Potrebbe giocare Ricci. In avanti Pulisic e Fullkrug". Vedremo se queste saranno le vere mosse di Massimiliano Allegri. Per Jashari e Fullkrug occasioni importanti da titolari.

