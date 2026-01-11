Verso Fiorentina-Milan, Pellegatti: “Partita molto importante per Jashari”

Pellegatti conclude così: "Tre in mezzo Loftus-Cheek, Jashari e il dubbio Rabiot che ha subito una contusione. Potrebbe giocare Ricci. In avanti Pulisic e Fullkrug". Vedremo se queste saranno le vere mosse di Massimiliano Allegri. Per Jashari e Fullkrug occasioni importanti da titolari.