Impallomeni: “Milan non trova la concentrazione giusta con piccole. Appena cala Modric…”

Il giornalista Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa
Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo commento
L'ex calciatore e oggi giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato durante il consueto appuntamento con "Maracanà" programma in onda su 'TMW Radio'. Tra i tanti argomenti, anche un commento al momento del Milan, alla luce del brutto pareggio casalingo con il Genoa di Daniele De Rossi.

'Maracanà', le parole di Stefano Impallomeni sul Milan

Milan che si salva col Genoa: "Perde ancora punti con le medio-piccole, non è un caso. C'è difficoltà nel trovare la concentrazione giusta. E' questione di maturità. Il Milan però rimane una buona squadra, anche se ieri era confusionario. L'ho visto un po' nervoso, frenetico di risolvere subito. Se riesce a prendere lezione da questa partita...ma ha un calendario tosto ora".

Sul Milan ha poi aggiunto: "Appena cala Modric, togli il 50% della forza del Milan. Poi escono fuori gli errori individuali. All'inizio dicevamo che la difesa del Milan non era il massimo. Quali sono i limiti di questa squadra? Sono emersi o ce ne sono altri? Per me il Milan sta facendo molto bene, non so se si ripeterà nel girone di ritorno, ma avrà un calendario complicato ora".

