Orlando critica: 'Milan senza un piano di gioco. Con la Fiorentina...'

Orlando ha poi aggiunto: "Non la sa fare la partita, continua con questo atteggiamento di abbassarsi, di aspettare, di trovare le giocate, ma se vedi che uno difende a 5 e in più prova a cambiare qualcosa. Lo ha fatto alla fine, ma fai qualcosa di diverso. Leao ha fatto gol ma è stato il peggiore in campo. A difesa schierata a cosa serve se non ha i movimenti da centravanti? Se giochi male, prima o poi alla fine paghi. La Fiorentina ha ritrovato serenità e con un Milan che gioca così può mettere in difficoltà i rossoneri".