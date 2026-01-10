Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Orlando durissimo: “Il Milan non ha un vero piano di gioco. Se giochi male, prima o poi la paghi”

INTERVISTE

Orlando durissimo: “Il Milan non ha un vero piano di gioco. Se giochi male, prima o poi la paghi”

Orlando critica: 'Milan senza un piano di gioco. Con la Fiorentina...'
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo duro commento
Redazione

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato il deludente pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', il commento di Massimo Orlando sul pareggio del Milan

—  

"Che piano di gioco ha il Milan? Non pressa, fa giocare gli altri, non ha un piano vero di gioco. Fa le ripartenze, tira una volta in porta e segna. Non ti può sempre andare bene. Ha una bella classifica ma ha avuto almeno 7-8 punti in più di quello che dovrebbe. Allegri dovrebbe avere un piano B. Il Milan aspetta, mai un momento di pressing e difficoltà per gli avversari.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, probabili formazioni: panchina per Modric, pronto Ricci. In difesa...

Orlando ha poi aggiunto: "Non la sa fare la partita, continua con questo atteggiamento di abbassarsi, di aspettare, di trovare le giocate, ma se vedi che uno difende a 5 e in più prova a cambiare qualcosa. Lo ha fatto alla fine, ma fai qualcosa di diverso. Leao ha fatto gol ma è stato il peggiore in campo. A difesa schierata a cosa serve se non ha i movimenti da centravanti? Se giochi male, prima o poi alla fine paghi. La Fiorentina ha ritrovato serenità e con un Milan che gioca così può mettere in difficoltà i rossoneri".

Leggi anche
Milan, Florenzi racconta: “Ecco come ho capito che ero diventato un leader nell’anno...
Fullkrug: “Sono molto felice di essere al Milan. Accoglienza incredibile a San Siro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA