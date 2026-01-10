Tre nomi con un filo rosso che li unisce, chiamato Massimiliano Allegri: Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Ad oggi, abbiamo visto un Leao riadattato, usato come centravanti, il passato invece parla di Kean e Vlahovic, richiesti da Massimiliano Allegri (è già allenati ai tempi della Juventus). Il futuro, però, potrebbe portarne uno a Milano, secondo quanto riferito da Tuttosport.

Allegri, come sappiamo, ha trasformato Leao in centravanti, e i risultati stanno comunque arrivando. Togliendo gli infortuni, il portoghese ha segnato ben 7 gol in 12 partite di Serie A, con le ultime 3 reti va vero e proprio attaccante: decisive contro Lazio, Cagliari e Genoa. Tre reti che sono valsi 7 punti. Nel Milan attuale, con Gimenez fuori per infortunio, è proprio il portoghese il titolare in attacco.