L'idea però, in estate era ben diversa. nel 4-4-3 Leao doveva stare largo a sinistra, mentre davanti doveva essere un centravanti classico. Ad Allegri, si sa, piaceva uno tra Vlahovic e Kean. Il vero è stato a lungo monitorato, ma le condizioni per portarlo a Milano non si sono create. Ad oggi, con il contratto in scadenza, il suo nome risulta essere molto caldo per giugno.
Per quanto riguarda Moise Kean, l'ex bianconero stato sondato prima dell'arrivo di Niclas Fullkrug. A gennaio però, le porte per un trasferimento non si sono aperte, ma per giugno la cosa potrebbe cambiare. A Milano Kean ritroverebbe Leao, suo grande amico, è Massimiliano Allegri, suo ex allenatore.
Intanto, domani al Franchi di Firenze, Leao e Kean si ritroveranno uno faccia a faccia con l'altro, in una sfida davvero importante. Vedremo, nelle prossime settimane, quali saranno gli sviluppi in attacco.
