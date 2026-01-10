Pianeta Milan
Leao, Kean e Vlahovic: il filo rosso di Allegri per l’attacco del Milan

Tre nomi con un filo rosso che li unisce, chiamato Massimiliano Allegri: Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Il destino al Milan...
Alessia Scataglini

Tre nomi con un filo rosso che li unisce, chiamato Massimiliano Allegri: Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Ad oggi, abbiamo visto un Leao riadattato, usato come centravanti, il passato invece parla di Kean e Vlahovic, richiesti da Massimiliano Allegri (è già allenati ai tempi della Juventus). Il futuro, però, potrebbe portarne uno a Milano, secondo quanto riferito da Tuttosport.

Allegri, come sappiamo, ha trasformato Leao in centravanti, e i risultati stanno comunque arrivando. Togliendo gli infortuni, il portoghese ha segnato ben 7 gol in 12 partite di Serie A, con le ultime 3 reti va vero e proprio attaccante: decisive contro Lazio, Cagliari e Genoa. Tre reti che sono valsi 7 punti. Nel Milan attuale, con Gimenez fuori per infortunio, è proprio il portoghese il titolare in attacco.

L'idea però, in estate era ben diversa. nel 4-4-3 Leao doveva stare largo a sinistra, mentre davanti doveva essere un centravanti classico. Ad Allegri, si sa, piaceva uno tra Vlahovic e Kean. Il vero è stato a lungo monitorato, ma le condizioni per portarlo a Milano non si sono create. Ad oggi, con il contratto in scadenza, il suo nome risulta essere molto caldo per giugno.

Per quanto riguarda Moise Kean, l'ex bianconero  stato sondato prima dell'arrivo di Niclas Fullkrug. A gennaio però, le porte per un trasferimento non si sono aperte, ma per giugno la cosa potrebbe cambiare. A Milano Kean ritroverebbe Leao, suo grande amico, è Massimiliano Allegri, suo ex allenatore.

LEGGI ANCHE: La ‘cattiva’ verità di Allegri: “Inter e Napoli nettamente più forti”. Ecco cosa manca al Milan >>>

Intanto, domani al Franchi di Firenze, Leao e Kean si ritroveranno uno faccia a faccia con l'altro, in una sfida davvero importante. Vedremo, nelle prossime settimane, quali saranno gli sviluppi in attacco.

