Tra le alternative a Chiesa, proposto Daniel Maldini (Atalanta), spuntano anche Yannick Carrasco (Al-Shabab) e Thiago Almada (Atlético Madrid). Per la difesa, piace Marcos Senesi (Bournemouth) e la Juve vorrebbe muoversi d'anticipo per bruciare la concorrenza del Barcellona.
Sul mercato, però, si muove anche l'Inter, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo è Emil Holm (Bologna); per giugno si potrà tornare su Nahuel Molina (Atlético Madrid). La Roma punta forte su Radu Drăgușin (Tottenham) e Giacomo Raspadori, altro giocatore in uscita dai 'Colchoneros'.
Infine, uno sguardo alla Serie A perché stasera, alle ore 20:45, in Atalanta-Torino i granata di Marco Baroni, reduci dal k.o. interno contro l'Udinese, non potranno davvero più sbagliare.
