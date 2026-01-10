Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Chiesa, la formula Juve: l’offerta per convincere il Liverpool”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus in questo calciomercato invernale. I bianconeri, per convincere il Liverpool, vorrebbero inserire - dopo l'iniziale periodo di prestito - un obbligo di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze da parte dell'attaccante italiano con la squadra di Luciano Spalletti.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 10 gennaio 2026

Tra le alternative a Chiesa, proposto Daniel Maldini (Atalanta), spuntano anche Yannick Carrasco (Al-Shabab) e Thiago Almada (Atlético Madrid). Per la difesa, piace Marcos Senesi (Bournemouth) e la Juve vorrebbe muoversi d'anticipo per bruciare la concorrenza del Barcellona.

Sul mercato, però, si muove anche l'Inter, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo è Emil Holm (Bologna); per giugno si potrà tornare su Nahuel Molina (Atlético Madrid). La Roma punta forte su Radu Drăgușin (Tottenham) e Giacomo Raspadori, altro giocatore in uscita dai 'Colchoneros'.

Infine, uno sguardo alla Serie A perché stasera, alle ore 20:45, in Atalanta-Torino i granata di Marco Baroni, reduci dal k.o. interno contro l'Udinese, non potranno davvero più sbagliare.

