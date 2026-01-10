Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maignan dice sì: il Milan ha convinto il portierone”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maignan dice sì: il Milan ha convinto il portierone”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Maignan dice sì: il Milan ha convinto il portierone'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile rinnovo di contratto per Mike Maignan con il Milan. Il club di Via Aldo Rossi ha convinto il portiere: stipendio come quello di Rafael Leão e contratto fino al 30 giugno 2030. Affare in chiusura, ultimo nodo le commissioni per il suo procuratore.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 10 gennaio 2026

In copertina la 'rosea' riporta anche lo 'scherzetto' di Strahinja Pavlović nel finale di Milan-Genoa: buca scavata sul dischetto del rigore prima che Nicolae Stanciu fallisse la conclusione dagli undici metri. In alto, sopra la testata, la presentazione di Inter-Napoli di domani sera a 'San Siro', con la sfida in mediana tra Nicolò Barella e Scott McTominay.

Oggi, però, in programma altre quattro partite di Serie A: alle ore 15:00, ecco Como-Bologna e Udinese-Pisa; quindi, alle ore 18:00, ci sarà Roma-Sassuolo e infine, alle ore 20:45, spazio ad Atalanta-Torino. Sul fronte mercato, si parla della Juventus: bianconeri alla ricerca di un terzino, spunta Noussair Mazraoui del Manchester United. Nell'intervista in esclusiva con Rino Foschi, aneddoti interessanti sul suo passato nel Palermo di Maurizio Zamparini.

Leggi anche
Milan, Tomori squalificato per la trasferta contro la Fiorentina: ecco il motivo. Su Nkunku …
Milan-Genoa, la moviola: Mariani e VAR promossi. Ma tutti dimenticano un episodio

© RIPRODUZIONE RISERVATA