In copertina la 'rosea' riporta anche lo 'scherzetto' di Strahinja Pavlović nel finale di Milan-Genoa : buca scavata sul dischetto del rigore prima che Nicolae Stanciu fallisse la conclusione dagli undici metri. In alto, sopra la testata, la presentazione di Inter-Napoli di domani sera a 'San Siro', con la sfida in mediana tra Nicolò Barella e Scott McTominay .

Oggi, però, in programma altre quattro partite di Serie A: alle ore 15:00, ecco Como-Bologna e Udinese-Pisa; quindi, alle ore 18:00, ci sarà Roma-Sassuolo e infine, alle ore 20:45, spazio ad Atalanta-Torino. Sul fronte mercato, si parla della Juventus: bianconeri alla ricerca di un terzino, spunta Noussair Mazraoui del Manchester United. Nell'intervista in esclusiva con Rino Foschi, aneddoti interessanti sul suo passato nel Palermo di Maurizio Zamparini.