Milan, Tomori squalificato per la trasferta contro la Fiorentina: ecco il motivo. Su Nkunku ...
Fikayo Tomori, difensore rossonero, salterà per squalifica Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio (ore 15:00 al 'Franchi') perché ammonito ieri sera al termine della partita di 'San Siro' contro il Genoa. Ecco perché ha preso questo giallo
Daniele Triolo Redattore 

Oggi il Milan di Massimiliano Allegri riprenderà, nel centro sportivo rossonero di Milanello, gli allenamenti in vista della trasferta (domenica 11 gennaio, alle ore 15:00) al 'Franchi' di Firenze contro la Fiorentina: per l'occasione, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo dovrà fare a meno di Fikayo Tomori.

Perché? Il difensore inglese, classe 1997, dopo il calcio di rigore sbagliato da Nicolae Stanciu nel recupero di Milan-Genoa, ha esultato vicino al centrocampista rumeno. L'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT), il quale ha giudicato "smodata ed eccessiva" l'esultanza dell'ex Chelsea, gli ha comminato un'ammonizione. Tomori, dunque, diffidato, riceverà un turno di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea.

Al suo posto giocherà Koni De Winter. Per la 'rosea', alla fine, a Firenze dovrebbe esserci Christopher Nkunku, che è fuori da Milan-Verona per un pestone al piede. Il francese ha saltato le prime due sfide del 2026 contro il Cagliari e il Genoa, ma se oggi si allenerà con più intensità e domani sosterrà la rifinitura con i compagni, Allegri lo porterà in panchina al 'Franchi'.

