Fikayo Tomori, difensore rossonero, salterà per squalifica Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio (ore 15:00 al 'Franchi') perché ammonito ieri sera al termine della partita di 'San Siro' contro il Genoa. Ecco perché ha preso questo giallo

Perché? Il difensore inglese, classe 1997, dopo il calcio di rigore sbagliato da Nicolae Stanciu nel recupero di Milan-Genoa, ha esultato vicino al centrocampista rumeno. L'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT), il quale ha giudicato "smodata ed eccessiva" l'esultanza dell'ex Chelsea, gli ha comminato un'ammonizione. Tomori, dunque, diffidato, riceverà un turno di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea.