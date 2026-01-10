Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Dischetto scavato per il rigore: Pavlovic ha dato buca a Stanciu”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Napoli, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Cristian Chivu contro Antonio Conte, ma anche Rasmus Højlund contro Lautaro Martínez: i nerazzurri cercano il +7 in classifica, i partenopei puntano al -1.

Si torna, poi, a parlare di Milan-Genoa e della buca scavata da Strahinja Pavlović sul dischetto del rigore in occasione del penalty poi fallito da Nicolae Stanciu in pieno recupero. Non c'è tempo però, per pensare al passato, oggi si torna già in campo e Como-Bologna delle ore 15:00 è sicuramente un match d'alta classifica del nostro campionato.

E mentre Luciano Spalletti chiede a Jonathan David i gol per rimontare in graduatoria e Claudio Lotito, Presidente della Lazio, si scaglia contro gli arbitri, il mercato impazza. La Roma aspetta due giocatori: il difensore Radu Drăgușin e l'attaccante Giacomo Raspadori.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maignan dice sì: il Milan ha convinto il portierone”
Milan, Tomori squalificato per la trasferta contro la Fiorentina: ecco il motivo. Su Nkunku …

