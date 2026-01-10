Ieri il 'Telegraaf' ha lanciato un'indiscrezione di calciomercato secondo la quale Milan e Ajax starebbero discutendo di un possibile trasferimento di Maximilian Ibrahimovic dai rossoneri ai 'Lancieri' in questa sessione invernale di calciomercato. 'Rumors' confermati, oggi, anche da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore.

"L'Ajax ha avviato le trattative con il Milan per provare a prendere Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. Schira ha anche confermato la tipologia di formula con cui sarebbe in piedi l'affare tra Milano e Amsterdam: "Offerto un prestito con diritto di riscatto".