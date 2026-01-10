LEGGI ANCHE: La ‘cattiva’ verità di Allegri: “Inter e Napoli nettamente più forti”. Ecco cosa manca al Milan >>>
Maximilian Ibrahimovic, dunque, potrebbe proseguire almeno questa seconda parte di stagione in Olanda; poi, sul suo futuro, si vedrà. Fin qui, l'attaccante esterno, classe 2006, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, ha collezionato 5 gol e 4 assist in 17 partite giocate con il Milan Futuro di Massimo Oddo tra Serie D e Coppa Italia di categoria. Curiosità: anche suo padre Zlatan giocò per l'Ajax, affermandosi proprio lì all'attenzione del grande pubblico, con 48 gol in 110 partite in tre stagioni, dal 2001 al 2004.
© RIPRODUZIONE RISERVATA