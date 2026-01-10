Pianeta Milan
Schira conferma tutto: “Ajax e Milan, dialoghi in corso per Maximilian Ibrahimovic”

Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili del Milan e figlio di Zlatan, potrebbe proseguire in Olanda la sua stagione. C'è, infatti, una trattativa in corso per il suo trasferimento all'Ajax, dove giocò anche suo padre
Ieri il 'Telegraaf' ha lanciato un'indiscrezione di calciomercato secondo la quale Milan e Ajax starebbero discutendo di un possibile trasferimento di Maximilian Ibrahimovic dai rossoneri ai 'Lancieri' in questa sessione invernale di calciomercato. 'Rumors' confermati, oggi, anche da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore.

"L'Ajax ha avviato le trattative con il Milan per provare a prendere Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. Schira ha anche confermato la tipologia di formula con cui sarebbe in piedi l'affare tra Milano e Amsterdam: "Offerto un prestito con diritto di riscatto".

Maximilian Ibrahimovic, dunque, potrebbe proseguire almeno questa seconda parte di stagione in Olanda; poi, sul suo futuro, si vedrà. Fin qui, l'attaccante esterno, classe 2006, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, ha collezionato 5 gol e 4 assist in 17 partite giocate con il Milan Futuro di Massimo Oddo tra Serie D e Coppa Italia di categoria. Curiosità: anche suo padre Zlatan giocò per l'Ajax, affermandosi proprio lì all'attenzione del grande pubblico, con 48 gol in 110 partite in tre stagioni, dal 2001 al 2004.

