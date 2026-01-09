Milan, dall'Olanda: Ajax su Maximilian Ibrahimovic. Ecco i dettagli

Secondo il 'De Telegraaf' il futuro di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, sarebbe in Olanda. L'Ajax vuole il figlio d'arte in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli sulla trattativa per il talento del Milan Futuro

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e attaccante del Milan Futuro, potrebbe presto seguire le orme del padre, ma all'estero. Sì, perché secondo quanto scritto dal quotidiano olandese 'De Telegraaf' l'Ajax sarebbe sul talento rossonero, figlio del grande campione svedese.