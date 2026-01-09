Milan, dall'Olanda: Ajax su Maximilian Ibrahimovic. Ecco i dettagli

Secondo il 'De Telegraaf' il futuro di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, sarebbe in Olanda. L'Ajax vuole il figlio d'arte in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli sulla trattativa per il talento del Milan Futuro
Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e attaccante del Milan Futuro, potrebbe presto seguire le orme del padre, ma all'estero. Sì, perché secondo quanto scritto dal quotidiano olandese 'De Telegraaf' l'Ajax sarebbe sul talento rossonero, figlio del grande campione svedese.
Calciomercato Milan, Ajax su Maximilian Ibrahimovic
Secondo il giornale, il club olandese vorrebbe prelevare Maximilian con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver sentito diversi club olandesi, Ibrahimovic Jr. avrebbe deciso di accettare la proposta dell'Ajax, considerata la migliore per il suo futuro. Il piano dei lancieri sarebbe quello di far allenare Max con la prima squadra, ma, almeno le prime partite, farlo giocare con la primavera dell'Ajax.