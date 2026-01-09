Il Milan è una famiglia: Leao lo dimostra sostenendo Fofana sui social

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Il gesto da leader di Leao sui social fa eco a quello accaduto in campo dopo il gol dell'1-1. In seguito al colpo di testa che ha pareggiato i conti, il portoghese è andato a esultare proprio con Fofana seduto in panchina. L'ex Monaco, dopo lo scivolone, è stato visto molto dispiaciuto e in più occasioni è stato rincuorato di compagni.
Come è normale che sia, il risultato finale contro il Genoa non fa sicuramente felice nessuno tra le fila dei rossoneri, ma sia Massimiliano Allegri che i tifosi possono vedere il bicchiere mezzo pieno ed essere contenti per una cosa che, sul lungo termine, porterà diverse soddisfazioni al mondo Milan. Infatti, i gesti descritti vanno a confermare un'importante caratteristica di questa questa squadra. Dopo anni, finalmente, il Milan è tornato ad essere un gruppo unito e una grande famiglia che si supporta a vicenda.
