Il Milan è una famiglia: Leao lo dimostra sostenendo Fofana sui social

Il gesto da leader di Leao sui social fa eco a quello accaduto in campo dopo il gol dell'1-1. In seguito al colpo di testa che ha pareggiato i conti, il portoghese è andato a esultare proprio con Fofana seduto in panchina. L'ex Monaco, dopo lo scivolone, è stato visto molto dispiaciuto e in più occasioni è stato rincuorato di compagni.