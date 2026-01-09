Pianeta Milan
Milan, quando il gruppo viene prima di tutto: Leao al fianco di Fofana dopo l’errore

Il Milan è una famiglia: Leao lo dimostra sostenendo Fofana sui social
Al termine di Milan-Genoa, Youssouf Fofana si è mostrato amareggiato sui social dopo lo scivolone. Così, il compagno Rafael Leao lo ha rincuorato su Instagram con una frase da vero leader
Serata amara per Youssouf Fofana nella sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi. Il centrocampista rossonero ha vissuto un primo tempo complicato, chiuso con la sostituzione decisa da Massimiliano Allegri. L'episodio chiave della prima frazione, oltre al gol di Lorenzo Colombo, è stato il clamoroso tap-in fallito dal centrocampista francese: a pochi passi dalla porta, Fofana è scivolato mancando una rete già fatta.

Milan, il gesto di Leao sui social è testimone del gruppo che si è formato

Nel post partita, il francese ha chiesto scusa ai tifosi rossoneri sui social con un semplice messaggio: "Mi dispiace tanto". Poche ore dopo, l'autore del gol del pareggio rossonero Rafael Leao ha postato sulle proprie storie Instagram una foto con una didascalia tanto breve, quanto significativa per il compagno: "Stiamo insieme fratello, non importa chi ti va contro".

Il gesto da leader di Leao sui social fa eco a quello accaduto in campo dopo il gol dell'1-1. In seguito al colpo di testa che ha pareggiato i conti, il portoghese è andato a esultare proprio con Fofana seduto in panchina. L'ex Monaco, dopo lo scivolone, è stato visto molto dispiaciuto e in più occasioni è stato rincuorato di compagni.

Come è normale che sia, il risultato finale contro il Genoa non fa sicuramente felice nessuno tra le fila dei rossoneri, ma sia Massimiliano Allegri che i tifosi possono vedere il bicchiere mezzo pieno ed essere contenti per una cosa che, sul lungo termine, porterà diverse soddisfazioni al mondo Milan. Infatti, i gesti descritti vanno a confermare un'importante caratteristica di questa questa squadra. Dopo anni, finalmente, il Milan è tornato ad essere un gruppo unito e una grande famiglia che si supporta a vicenda.

