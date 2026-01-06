Paolo Maldini a sostegno del Venezuela dopo la cattura di Maduro

La leggenda del Milan Paolo Maldini e sua moglie Adriana Fossa, hanno ripostato sui social video del popolo del Venezuela dopo la cattura di Maduro

L'ex difensore e dirigente del Milan Paolo Maldini e sua moglie Adriana Fossa , hanno ripostato sui propri canali Instagram dei video dove viene manifestata la gioia di parte del popolo venezuelano dopo la notizia della cattura di Nicolàs Maduro, presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, da parte degli USA .

Come è noto, Paolo Maldini è sposato con Adriana Fossa, modella e imprenditrice originaria proprio del Venezuela. Una curiosità: prima di vestire in alcune occasioni la maglia dell'Italia maggiora, Daniel Maldini, prodotto del settore giovanili del Milan al momento all'Atalanta, ha avuto la possibilità di giocare con la maglia del Venezuela, salvo poi esordire con la nazionale italiana maggiore. Il trequartista ex rossonero ha collezionato fino ad ora 6 presenze con la maglia della Nazionale Italiana.