“Fofana fantozziano”, “Stanciu su Marte”: Milan-Genoa, le reazioni social

Le reazioni dei tifosi sui social dopo Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 1-1 ieri sera a 'San Siro'
Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le reazioni dei tifosi (principalmente rossoneri) sui social dopo Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Gol di Lorenzo Colombo e Rafael Leão, ma che errori di Youssouf Fofana, a pochi passi dalla porta, nel primo tempo, e di Nicolae Stanciu, al 98', su calcio di rigore!