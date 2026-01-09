Milan, il rinnovo di Maignan è quasi chiuso: ecco cosa manca | PM NEWS

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Dopo questo è calato il gelo tra le parti, che in questa stagione è andata via via diminuendo, soprattutto grazie al lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, assieme al preparatore dei portieri Claudio Filippi, ha instaurato un grande rapporto con Maignan, facendolo sentire di nuovo al centro del progetto.
Ora, dopo diverse settimane di negoziazioni sembra essere a un passo il rinnovo dell'ex Lille. Ma manca ancora un tassello per chiudere il rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan starebbe trattando con l'agente del portiere un accordo sulle commissioni. In questo momento, la richiesta è ritenuta alta ma il club di Via Aldo Rossi confida di arrivare a un punto di incontro nei prossimi giorni. L'ottimismo rimane comunque alto.
