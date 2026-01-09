Milan, il rinnovo di Maignan è quasi chiuso: ecco cosa manca | PM NEWS

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Maignan vicino al rinnovo ma c’è un ostacolo: ecco cosa manca | PM NEWS

Importanti novità sul futuro di Mike Maignan con la maglia del Milan. Il rinnovo è praticamente ultimato, ma manca un dettaglio con l'agente. Ecco le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione
Nella giornata dedicata alla conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante del Milan Niclas Fullkrug, ecco importanti novità sull'infinita trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan, in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Calciomercato Milan, cosa manca per il rinnovo di Mike Maignan?

Come noto, il portiere francese sta discutendo con la dirigenza rossonera il prolungamento del contratto in scadenza. Dopo essere arrivati a un accordo nel primavera della scorsa stagione, il Milan si tirò indietro arrivati al momento delle firme. Questo gesto non fece piacere a 'Magic' Mike e al suo entourage, che credevano di aver trovato un accordo definitivo per il futuro del numero 16.

Dopo questo è calato il gelo tra le parti, che in questa stagione è andata via via diminuendo, soprattutto grazie al lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, assieme al preparatore dei portieri Claudio Filippi, ha instaurato un grande rapporto con Maignan, facendolo sentire di nuovo al centro del progetto.

Ora, dopo diverse settimane di negoziazioni sembra essere a un passo il rinnovo dell'ex Lille. Ma manca ancora un tassello per chiudere il rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan starebbe trattando con l'agente del portiere un accordo sulle commissioni. In questo momento, la richiesta è ritenuta alta ma il club di Via Aldo Rossi confida di arrivare a un punto di incontro nei prossimi giorni. L'ottimismo rimane comunque alto.

