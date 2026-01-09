Milan, Vlahovic a giugno? Paganini: 'Notizia da non escludere perché...'

Ospite a 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo Paganini ha analizzato i temi del prossimo mercato invernale, ma anche una notizia in ambito Milan uscita nelle ultime ore su Vlahovic. Martedì, TeleLombardia ha annunciato che il club rossonero avrebbe chiuso per l'attaccante della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Nella giornata di ieri, Matteo Moretto ha chiarito la situazione, ribadendo dell'interesse ma affermando che non si è così avanti in questa trattativa. Ecco, quindi, le parole di Paganini su Vlahovic e la trattativa col Milan.