Milan, Vlahovic a giugno? Paganini: 'Notizia da non escludere perché...'
Il giornalista Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha parlato della voce su Vlahovic chiuso dal Milan in vista di giugno. Ecco il suo commento a riguardo
Ospite a 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo Paganini ha analizzato i temi del prossimo mercato invernale, ma anche una notizia in ambito Milan uscita nelle ultime ore su Vlahovic. Martedì, TeleLombardia ha annunciato che il club rossonero avrebbe chiuso per l'attaccante della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Nella giornata di ieri, Matteo Moretto ha chiarito la situazione, ribadendo dell'interesse ma affermando che non si è così avanti in questa trattativa. Ecco, quindi, le parole di Paganini su Vlahovic e la trattativa col Milan.

Milan-Vlahovic è vero? "Il rapporto che ha Vlahovic con Allegri è importante, Tare c'ha provato già in estate a portarlo a Milano. Ora cambiano le strategie. Ci fosse stato Tudor in panchina, la corsa era già fatta".

Paganini ha poi aggiunto: "Spalletti in tempi non sospetti ha detto che si lavora per Vlahovic, si è creato un rapporto che in ogni caso va tenuto in considerazione. La notizia però non è da escludere. Anche perché il Milan non ha preso un grandissimo rinforzo in attacco".

