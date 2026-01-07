Calciomercato Milan, Moretto su Vlahovic: 'A noi risulta che il Diavolo ...'

Ieri la notizia molto importante lanciata da 'TeleLombardia' e riportato dal giornalista Fabio Ravezzani su X . Il Milan avrebbe chiuso l'accordo con Vlahovic in vista della prossima stagione per 4 anni a 8 milioni a stagione più bonus . A fare il punto della situazione ci ha pensato anche il giornalista Matteo Moretto , che su 'YouTube' ha smentito la notizia e ha aggiunto dettagli molto importanti. Ecco le sue parole.

"Che ad Allegri piaccia Vlahovic, che ci sia stima, che il Milan lo voglia e lo corteggi da tempo, questa non è una novità. Con tutto il massimo rispetto nei confronti di altre fonti, quello che sappiamo noi e che ci risulta è che il Milan non sfora certi parametri di ingaggio. Arrivare a offrire una base fissa che superi i 5 milioni netti a stagione, insomma, è complicato. Theo Hernandez guadagnava 5.1, Leao con i bonus arriva a 7: Milan molto attento a certi parametri economici, superare i 7 totali con bonus non è una cosa contemplata".