Schira annuncia: “Milan e Tomori, accordo di massima raggiunto per il rinnovo di contratto”

Il Milan lavora al rinnovo di contratto di un altro titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Fikayo Tomori. Ecco tutti i dettagli dal giornalista Nicolò Schira
Il Milan lavora su alcuni rinnovi di contratto importanti per il futuro del club. Dopo avere chiuso l'accordo con Alexis Saelemaekers, il Diavolo punta a rinnovare altri giocatori molti importanti: si parla infatti di Maignan, Pulisic, Bartesaghi e Tomori. Arrivano novità importantissime proprio sul difensore inglese. Il giocatore sarebbe a un passo dalla firma.

Il giornalista Nicolò Schira ha postato sul social X proprio i dettagli sul rinnovo di Tomori con il Milan.

"Fikayo Tomori è a un passo dal prolungare il suo contratto con Milan. Accordo di massima raggiunto". Schira aggiunge dei dettagli interessanti: "Il difensore centrale è stato contattato da due club della Premier League, ma voleva rimanere al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo per un contratto a lungo termine".

Ricordiamo che al momento Tomori ha un contratto in scadenza nel 2027 a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Da capire se ci sarà un adeguamento economico per il difensore inglese.

