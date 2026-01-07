Il Milan lavora su alcuni rinnovi di contratto importanti per il futuro del club. Dopo avere chiuso l'accordo con Alexis Saelemaekers , il Diavolo punta a rinnovare altri giocatori molti importanti: si parla infatti di Maignan , Pulisic, Bartesaghi e Tomori. Arrivano novità importantissime proprio sul difensore inglese. Il giocatore sarebbe a un passo dalla firma.

Il giornalista Nicolò Schira ha postato sul social X proprio i dettagli sul rinnovo di Tomori con il Milan.

"Fikayo Tomori è a un passo dal prolungare il suo contratto con Milan. Accordo di massima raggiunto". Schira aggiunge dei dettagli interessanti: "Il difensore centrale è stato contattato da due club della Premier League, ma voleva rimanere al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo per un contratto a lungo termine".