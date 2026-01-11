Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Benitez: “Inter e Napoli ancora le protagoniste con il Milan. Prendere Allegri…”

INTERVISTE

Benitez: “Inter e Napoli ancora le protagoniste con il Milan. Prendere Allegri…”

Benitez: “Inter e Napoli ancora le protagoniste con il Milan. Prendere Allegri…” - immagine 1
L'edizione della Gazzetta dello Sport di oggi ha intervistato l'ex allenatore di Napoli ed Inter, Rafa Benitez: le parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'edizione della Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore di Napoli ed Inter, Rafa Benitez, che ha rilasciato alcune parole sia sul big match di domani sera, che sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi anche in modo particolare sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Benitez sul campionato

—  

LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri al 90': le pagelle di PM

Penso che Inter e Napoli sono ancora e di nuovo le protagoniste, come sta succedendo ormai da circa cinque anni, con il Milan. In questo periodo, neanche breve, due scudetti a testa rappresentano la testimonianza di quello che è stato realizzato da Marotta e da De Laurentiis, dai manager, dai calciatori e direi in assoluto dagli ambienti. E non sembri un caso che il Milan, ora secondo, sia l’unica che abbia spaccato questo dominio recente. Avere aggiunto Allegri, dopo le disavventure della stagione scorsa, è stata una garanzia. Ma troppi punti persi – ed è successo pure con il Genoa – diventano un problema“.

Leggi anche
Pistocchi: “Lotta Scudetto? Inserisco anche il Milan, nonostante il suo allenatore parli...
Braida: “Al Milan manca un Vlahovic? Si, serve un vero finalizzatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA