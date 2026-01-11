L'edizione della Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore di Napoli ed Inter, Rafa Benitez, che ha rilasciato alcune parole sia sul big match di domani sera, che sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi anche in modo particolare sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.
Benitez: “Inter e Napoli ancora le protagoniste con il Milan. Prendere Allegri…”
“Penso che Inter e Napoli sono ancora e di nuovo le protagoniste, come sta succedendo ormai da circa cinque anni, con il Milan. In questo periodo, neanche breve, due scudetti a testa rappresentano la testimonianza di quello che è stato realizzato da Marotta e da De Laurentiis, dai manager, dai calciatori e direi in assoluto dagli ambienti. E non sembri un caso che il Milan, ora secondo, sia l’unica che abbia spaccato questo dominio recente. Avere aggiunto Allegri, dopo le disavventure della stagione scorsa, è stata una garanzia. Ma troppi punti persi – ed è successo pure con il Genoa – diventano un problema“.
