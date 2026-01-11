“Penso che Inter e Napoli sono ancora e di nuovo le protagoniste, come sta succedendo ormai da circa cinque anni, con il Milan. In questo periodo, neanche breve, due scudetti a testa rappresentano la testimonianza di quello che è stato realizzato da Marotta e da De Laurentiis, dai manager, dai calciatori e direi in assoluto dagli ambienti. E non sembri un caso che il Milan, ora secondo, sia l’unica che abbia spaccato questo dominio recente. Avere aggiunto Allegri, dopo le disavventure della stagione scorsa, è stata una garanzia. Ma troppi punti persi – ed è successo pure con il Genoa – diventano un problema“.