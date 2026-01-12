Calciomercato Milan, Gatti scambio con Loftus-Cheek: negli ultimi giorni ...

Calciomercato Milan, rossoneri e Juventus potrebbero scambiarsi il difensore Federico Gatti e il centrocampista Loftus-Cheek. Le novità da 'Tuttosport'

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri starebbero lavorando alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri, ma al momento non sembrerebbero esserci chiari favoriti per il ruolo. Si sono fatti tantissimi nomi tra cui quello di Federico Gatti: ieri la notizia di 'Tuttosport' di un possibile scambio di prestiti con la Juventus tra il difensore italiano e Loftus-Cheek.