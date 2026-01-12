Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Loftus-Cheek per Gatti, Allegri vuole il suo difensore: le ultime novità

Calciomercato Milan, Gatti scambio con Loftus-Cheek: negli ultimi giorni ...
Calciomercato Milan, rossoneri e Juventus potrebbero scambiarsi il difensore Federico Gatti e il centrocampista Loftus-Cheek. Le novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri starebbero lavorando alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri, ma al momento non sembrerebbero esserci chiari favoriti per il ruolo. Si sono fatti tantissimi nomi tra cui quello di Federico Gatti: ieri la notizia di 'Tuttosport' di un possibile scambio di prestiti con la Juventus tra il difensore italiano e Loftus-Cheek.

Il quotidiano riprende anche oggi la notizia: Allegri non avrebbe fatto altri nomi rispetto a Gatti. Mentre Loftus-Cheek intrigherebbe sia la dirigenza bianconeri sia l'allenatore Spalletti. Secondo il tecnico della Juventus, infatti, l'inglese potrebbe occupare tutte le posizioni del centrocampo, dai due in mediana al ruolo di falso 10 a supporto della punta.

Secondo 'Tuttosport' non ci sarebbe ancora nessun tipo di trattativa, ma non è detto che non possa essere una possibilità degli ultimi giorni del calciomercato invernale. Vedremo quali saranno le mosse del Milan, ma Gatti resterebbe nelle idee dei rossoneri.

