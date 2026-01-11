Calciomercato Milan, Romano: 'Nessuna conferma per scambio con Gatti'

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del possibile scambio tra Milan e Juventus per Loftus-Cheek e Gatti. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube

Redazione 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 16:57)

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube in compagnia di Matteo Moretto, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha commentato le voci circolate in mattinata su un possibile scambio tra Juventus e Milan per Gatti e Loftus-Cheek. Come noto, il centrale italiano è molto apprezzato dall'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, ma secondo Romano non ci sarebbe nessuna trattativa in piedi tra i due club.