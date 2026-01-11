Calciomercato Milan, Romano: 'Nessuna conferma per scambio con Gatti'

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del possibile scambio tra Milan e Juventus per Loftus-Cheek e Gatti. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube
Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube in compagnia di Matteo Moretto, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha commentato le voci circolate in mattinata su un possibile scambio tra Juventus e Milan per Gatti e Loftus-Cheek. Come noto, il centrale italiano è molto apprezzato dall'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, ma secondo Romano non ci sarebbe nessuna trattativa in piedi tra i due club.
Calciomercato Milan, Romano smentisce lo scambio tra Gatti e Loftus-Cheek
"Si era parlato molto di scambi legati a Federico Gatti, di questo rapporto tra il difensore della Juventus ed Allegri che, insomma, essere ottimo. Ma da qui a costruire un'operazione è un discorso diverso, perché nelle ultime ore sono circolate e tornare le voci che abbiamo sentito prima di Natale, con uno scambio tra Gatti e Ricci, di uno scambio tra Loftus e il difensore della Juventus".