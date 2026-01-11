Pianeta Milan
Milan e Juventus, clamorosa ipotesi di calciomercato: ecco la possibile carta per Gatti
Calciomercato Milan, Federico Gatti potrebbe essere il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio alla carta. L'ipotesi scambio di 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli 

Secondo 'Tuttosport' starebbe nascendo in casa Juventus un'idea di calciomercato con il Milan: scambio tra Loftus-Cheek e Federico Gatti. In che modo? Secondo il quotidiano doppio prestito fino al termine della stagione. Spalletti apprezzerebbe Loftus-Cheek che starebbe ancora sul calciomercato, visto che vorrebbe giocare di più nonostante il no alla Lazio di Sarri. Nella Juventus potrebbe trovare più spazio e minuti in vista del Mondiale.

Federico Gatti, si legge, dovrebbe presto tornare a lavoro dopo l'infortunio al menisco che l’ha costretto all’operazione ad inizio dicembre. Come Loftus-Cheek, il difensore italiano rischia di trovarsi chiuso in bianconero. Allegri accoglierebbe Gatti al Milan con le braccia aperte. Come il centrocampista inglese del Milan, il difensore italiano cerca minuti per provare a convincere Gattuso in vista dei Mondiali.

Secondo 'Tuttosport', qualche giorno fa il Milan aveva tentato una manovra per Gatti: ci sarebbe stato un no della Juventus per uno scambio di prestito con De Winter. Per il presente la carta dei rossoneri potrebbe essere Loftus-Cheek.

