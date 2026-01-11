Secondo 'Tuttosport' starebbe nascendo in casa Juventus un'idea di calciomercato con il Milan: scambio tra Loftus-Cheek e Federico Gatti. In che modo? Secondo il quotidiano doppio prestito fino al termine della stagione. Spalletti apprezzerebbe Loftus-Cheek che starebbe ancora sul calciomercato, visto che vorrebbe giocare di più nonostante il no alla Lazio di Sarri. Nella Juventus potrebbe trovare più spazio e minuti in vista del Mondiale.