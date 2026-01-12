Ravezzani: 'Scudetto? Il Milan è una squadra da terzo o quarto posto'

Pianeta Milan
Milan da Scudetto? Ravezzani: “Ribadisco che il Diavolo è una squadra da terzo o quarto posto”

Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha espresso su X il proprio pensiero sulle ambizioni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Il Milan non riesce a riscattare la brutta prestazione contro il Genoa di Daniele De Rossi e rallenta ancora. Contro la Fiorentina di Paolo Vanoli termina 1-1. In gol Pietro Comuzzo per i padroni di casa e Christopher Nkunku per i rossoneri, al terzo gol di fila dopo la doppietta segnata al Verona. Anche oggi una prestazione deludente per i ragazzi di Massimiliano Allegri, imprecisi sotto porta nel primo tempo e mentalità sbagliata nella ripresa. Buona la reazione, ma troppi rischi nel finale dopo il pareggio dell'ex Chelsea.

Al termine del match, si è espresso sul proprio profilo X il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani. Il giornalista ha voluto dire la sua sulle ambizioni dei rossoneri, affermando che, secondo lui, il Milan non è una squadra da Scudetto.

"Essere realisti non significa essere anti-. Da inizio stagione ribadisco che il Milan è squadra da terzo o quarto posto. Se poi le cose andassero inaspettatamente bene potrebbe andare meglio, così come peggio con variabili negative. Pretendere lo scudetto non fa bene alla squadra".

