L'ex calciatore Massimo Bonanni, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di TMW Radio, parlando della partita fatta dalla Roma di Gasperini in Champions League, per poi spostarsi sul big match di domenica sera contro il Milan allo stadio Olimpico. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Bonanni
Che impressioni ti ha lasciato la Roma trascinata da Pisilli?
"Pisilli ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di rimanere a Roma per tutta la sua carriera. Indubbiamente chi sta giocando di più al posto suo lo sta facendo perché è superiore, ma lui è giovane e mi auguro che possa continua su questa strada. Abbiamo tanti buonissimi giocatori italiani che devono trovare minuti. Quella di ieri è stata una gara di ritmo, quindi bene sia per la Roma che per lui".