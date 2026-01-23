Il centrocampista del MilanArdon Jashari, arrivato dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Il centrocampista rossonero, dopo aver parlato di come ha affrontato il periodo legato al suo infortunio, si è spostato a parlare di un suo compagno di squadra: Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Jashari: ” Pulisic? Persona eccezionale. Può fare la differenza in ogni partita”
INTERVISTE
Milan, Jashari: ” Pulisic? Persona eccezionale. Può fare la differenza in ogni partita”
Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport: le parole su Christian Pulisic
Milan, le parole di Jashari su Pulisic—
LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Comotto illumina in Serie B, Zeroli cambia maglia e Camarda si fa male
Su Pulisic: "Christian Pulisic è una persona davvero eccezionale. Nello spogliatoio si siede vicino a me, quindi ogni giorno scambiamo qualche parola. È molto intelligente ed è un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Può fare la differenza in qualsiasi partita, in qualsiasi momento: con una sola giocata può decidere una gara. Come persona è fantastico con tutti. Ammiro molto anche il fatto che cerchi sempre di aiutare i giocatori più giovani o i nuovi arrivati, come me, a integrarsi meglio nel gruppo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA