Il centrocampista del Milan Ardon Jashari , arrivato dal Club Brugge , è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Il centrocampista rossonero, dopo aver parlato di come ha affrontato il periodo legato al suo infortunio, si è spostato a parlare di un suo compagno di squadra: Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Pulisic: "Christian Pulisic è una persona davvero eccezionale. Nello spogliatoio si siede vicino a me, quindi ogni giorno scambiamo qualche parola. È molto intelligente ed è un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Può fare la differenza in qualsiasi partita, in qualsiasi momento: con una sola giocata può decidere una gara. Come persona è fantastico con tutti. Ammiro molto anche il fatto che cerchi sempre di aiutare i giocatori più giovani o i nuovi arrivati, come me, a integrarsi meglio nel gruppo."