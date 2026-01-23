Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Letizia: “Questa squadra vince le partite, l’unica cosa che interessa ai milanisti”

INTERVISTE

Milan, Letizia: “Questa squadra vince le partite, l’unica cosa che interessa ai milanisti”

Milan, Letizia: 'Questa squadra vince le partite, l’unica cosa che interessa ai milanisti'
Francesco Letizia, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia sul Milan di Allegri: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Francesco Letizia, giornalista sportivo, ha volto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia sul Milan di Massimiliano Allegri, parlando dell'attuale stagione calcistica, ma non solo. Letizia ha voluto parlare anche di Champions League, facendo un paragone con le vittorie dello scorso anno del Milan e la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Letizia

—  

"Niente sensazionalismi, solo profilo basso, in campo come fuori. Questo Milan non fa vendere i giornali, non fa guadagnare i siti e i canali YouTube, non fa fare ascolti alle tv… ma, per sfortuna di qualcuno,  vince le partite, cioè l’unica cosa che interessa ai Milanisti. Chiediamo perdono se non ci sono miracoli da esibire in pagelle mistiche contro la neopromossa di turno o paragoni storici da scomodare al primo assist: qui si lavora, con la testa bassa, con le unghie e con i denti, con il sacrificio e la voglia di sudare giorno dopo giorno a Milanello

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Jashari: “Il Milan era un sogno. Infortunio? Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore”

Al Milan nessuno regala niente, a nessun livello: dopo una vittoria a Como,  per 3-1 tralaltro, ho letto critiche che nemmeno chi perde tutti i big match stagionali ha mai ricevuto. A proposito: la terza sconfitta di fila in Champions League dell’Inter di Chivu è passata in silenzio come fosse un’amichevole inutile, proprio come quelle contro Atletico e Liverpool. E il disastrato Milan di Fonseca dello scorso anno, dopo aver giocato a Madrid, Leverkusen e in casa proprio col Liverpool (ma quello che aveva dominato la Premier, non quello di quest’anno), aveva più punti a 90 minuti dalla fine della fase a gironi. Lo avete letto ovunque ovviamente, vero? Meditate..."

Leggi anche
Jashari: “Il Milan era un sogno. Infortunio? Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande...
Roma, Svilar: “In Serie A per ora tre squadre più forti di noi, a fine stagione vediamo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA