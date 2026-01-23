Al Milan nessuno regala niente, a nessun livello: dopo una vittoria a Como, per 3-1 tralaltro, ho letto critiche che nemmeno chi perde tutti i big match stagionali ha mai ricevuto. A proposito: la terza sconfitta di fila in Champions League dell’Inter di Chivu è passata in silenzio come fosse un’amichevole inutile, proprio come quelle contro Atletico e Liverpool. E il disastrato Milan di Fonseca dello scorso anno, dopo aver giocato a Madrid, Leverkusen e in casa proprio col Liverpool (ma quello che aveva dominato la Premier, non quello di quest’anno), aveva più punti a 90 minuti dalla fine della fase a gironi. Lo avete letto ovunque ovviamente, vero? Meditate..."