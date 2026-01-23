Pianeta Milan
Milan, Jashari: “Infortunato dopo tre settimane. Fondamentali quelli che mi hanno sostenuto”

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, è stato intervistato da CBS Sport: le parole sull'infortunio in rossonero
Il centrocampista del MilanArdon Jashari, arrivato in estate dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante 'Morning Footy'. Il calciatore rossonero ha toccato varie tematiche, soffermandosi inizialmente sul periodo legato al suo infortunio, arrivato dopo appena 3 settimane dal suo arrivo a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Jashari

Come hai vissuto il periodo dell’infortunio subito dopo il tuo arrivo al Milan?"Dopo appena tre settimane mi sono infortunato e per me è stato fondamentale avere intorno persone calorose, che mi hanno sostenuto in quel periodo. Sì, l’importante era restare concentrato e ricordarsi per quale club stai giocando. Nel mio caso, il Milan era un sogno. Sono arrivato in questo Club e mentre ero infortunato mi sono concentrato solo sul tornare di nuovo in forma, cosa tutt’altro che semplice.

Certo, perché l’infortunio è solo la prima fase: la seconda è riuscire a tornare al livello fisico che avevi prima. Ma credo che, in questo senso, sia andata davvero molto bene.Anche grazie allo staff e ovviamente ai compagni: vederli allenarsi ogni giorno senza poter lavorare con loro è stato difficile. Però, col senno di poi, guardandomi indietro, ho imparato ad apprezzare anche quel periodo, perché è un’esperienza che, in una carriera, è quasi impossibile non vivere.Per questo sono davvero molto felice di essere tornato con la squadra."

