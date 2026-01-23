Milan, parla Jashari

Come hai vissuto il periodo dell’infortunio subito dopo il tuo arrivo al Milan?"Dopo appena tre settimane mi sono infortunato e per me è stato fondamentale avere intorno persone calorose, che mi hanno sostenuto in quel periodo. Sì, l’importante era restare concentrato e ricordarsi per quale club stai giocando. Nel mio caso, il Milan era un sogno. Sono arrivato in questo Club e mentre ero infortunato mi sono concentrato solo sul tornare di nuovo in forma, cosa tutt’altro che semplice.