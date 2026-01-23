Pianeta Milan
Jashari su Allegri: “Persona da ascoltare, ha sempre la sensazione giusta”

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport: le parole su Max Allegri, suo allenatore
Il centrocampista del MilanArdon Jashari, arrivato dal Club Brugge, è stato intervistato  dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Lo svizzero si è soffermato a parlare della figura di Massimiliano Allegri, suo allenatore, e dell'importanza che ha. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Jashari su Allegri

Poco tempo fa abbiamo avuto modo di parlare con Rafael Leao dei consigli del vostro allenatore. Parlaci un po’ dei consigli che il vostro allenatore cerca di darvi e di come questi possano migliorare il vostro gioco:

"Allegri è un allenatore con una grandissima esperienza nel calcio italiano e ha vinto moltissimi trofei. Una persona che dobbiamo ascoltare. Alla fine, indipendentemente dalla posizione in cui vede un giocatore, ha sempre la sensazione giusta. Questo non vale solo per Rafa, ma per tutta la squadra: è fondamentale cercare di capire cosa gli piace, dentro e fuori dal campo, e provare a metterlo in pratica. Per tutta la squadra è importante comprendere ciò che l’allenatore vuole, sia in campo che fuori, e cercare di seguirlo. Come si è visto anche nel derby."

