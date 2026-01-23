"Allegri è un allenatore con una grandissima esperienza nel calcio italiano e ha vinto moltissimi trofei. Una persona che dobbiamo ascoltare. Alla fine, indipendentemente dalla posizione in cui vede un giocatore, ha sempre la sensazione giusta. Questo non vale solo per Rafa, ma per tutta la squadra: è fondamentale cercare di capire cosa gli piace, dentro e fuori dal campo, e provare a metterlo in pratica. Per tutta la squadra è importante comprendere ciò che l’allenatore vuole, sia in campo che fuori, e cercare di seguirlo. Come si è visto anche nel derby."