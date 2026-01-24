Domani grande sfida allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan . Il doppio ex Fulvio Collovati ha parlato della partita nella sua intervista al sito romanews.eu. Ecco un estratto delle parole dell'ex difensore. Un confronto tra le due rose : "Portieri entrambi fortissimi, basta ricordare Maignan a Como e Svilar l’altro ieri contro lo Stoccarda . Difesa romanista un emblema di compattezza, Milan che forse prevale a centrocamp o per la qualità complessiva di Modric e Rabiot ; in attacco se la giocano".

Partita d'attesa per Allegri? Collovati risponde: "Allegri aspetta perché ha giocatori che rilanciano l’azione come pochi altri; è per questo che ha fatto tanti punti contro le big". Dove vedremo Roma e Milan a fine campionato? "Nelle prime quattro, tutte e due; capiremo poi in che posizione. Come ho detto anche in altre occasioni, per me rischia la Juve di restare fuori", queste la risposta di Collovati. Vedremo se l'ex difensore avrà avuto ragione o meno.