"Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e l'essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano". Queste le parole dell'ex difensore rossonero Leonardo Bonucci. L'ex calciatore è stato protagonisti di 'Legends Road' format di DAZN. Ecco l'estratto sul Diavolo: "Ho cominciato a conoscere di più me stesso e poi mi ha permesso di conoscere Rino (Gattuso n.d.r.). Conoscere Rino da allenatore e comunque condividere il percorso da novembre a giugno, a luglio anzi perché poi ho ricominciato anche il ritiro, mi ha permesso di far parte oggi del suo staff nella Nazionale. Quindi è stata un’ulteriore riprova che tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi, se la leggi e se la vivi in maniera positiva".