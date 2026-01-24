"Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e l'essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano". Queste le parole dell'ex difensore rossonero Leonardo Bonucci. L'ex calciatore è stato protagonisti di 'Legends Road' format di DAZN. Ecco l'estratto sul Diavolo: "Ho cominciato a conoscere di più me stesso e poi mi ha permesso di conoscere Rino (Gattuso n.d.r.). Conoscere Rino da allenatore e comunque condividere il percorso da novembre a giugno, a luglio anzi perché poi ho ricominciato anche il ritiro, mi ha permesso di far parte oggi del suo staff nella Nazionale. Quindi è stata un’ulteriore riprova che tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi, se la leggi e se la vivi in maniera positiva".
Un passaggio anche su Allegri: "A me è dispiaciuto come si è conclusa, perché veramente bastava poco. Alla fine, voi mi vedete, anzi mi avete visto, in campo.... uno che è “cattivo”, che rompe, che discute, che fa, ma fondamentalmente sono un buono, soprattutto nei rapporti umani ci credo molto. Aver chiuso la parentesi della Juventus in quella maniera, con il mister in quella maniera, era un fardello che mi portavo dentro. C'è stata l'opportunità quando siamo andati a vedere il Milan con tutto lo staff della Nazionale di parlarci ma da persone intelligenti si va avanti".
