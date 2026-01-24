Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Kalulu: “Maldini? Parole giuste senza essere pesante. Maignan una volta ci disse che …”

ULTIME MILAN NEWS

Kalulu: “Maldini? Parole giuste senza essere pesante. Maignan una volta ci disse che …”

Kalulu: 'Maldini? Parole giuste senza essere pesante. Maignan una volta ci disse che ...'
L'ex difensore del Milan Pierre Kalulu ha parlato della sua esperienza vincente in rossonero e delle figure di Maldini e Maignan. L'estratto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Importa poco, alla fine. Forse più in Champions, ma in campionato direi di no. Quando ho vinto, al Milan, c’erano solo Ibrahimovic e Maignan ad aver sollevato un trofeo. Ci aiutavano con qualche parola particolare, erano sicuramente lì per noi". Queste le parole dell'ex difensore del Milan Pierre Kalulu sull'esperienza necessaria per vincere. Il giocatore della Juventus ha parlato a 'Tuttosport'. Ecco l'estratto sui rossoneri: "Ricordo una volta, proprio con la Juve. Era terminata 1-1, era l’anno dello scudetto e tutti eravamo molto arrabbiati: ci sembrava un’occasione persa, in una partita che avremmo potuto vincere. Mike Maignan ci disse: “Vero, potevamo portare a casa tre punti, ma dobbiamo metterci in testa di averne guadagnato uno”. Ogni punto conta. E infatti ricorderete: il campionato si è deciso pure lì, mentre ai tempi l’Inter pareva lontana".

Milan, Kalulu su Maldini e Maignan

—  

Su se parla ancora con Maignan: "Ce le diciamo tra di noi, queste cose. Aiutano. E Maignan comunque era Maignan. Però anche in Champions: il punto con il Villarreal sembrava un’opportunità sprecata, invece oggi ci dà la possibilità di vedere il prossimo turno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. A centrocampo una sorpresa>>>

Maldini al Milan e Chiellini alla Juve, due figure importanti: "Sono persone molto importanti. E si assomigliano anche in una qualità particolare: hanno la parola giusta senza essere pesanti e senza superare il mister. Sono dettagli che ti aiutano, sembrano piccole cose a cui non fai nemmeno occhio. Però quello che ti dicono, ciò che vedono, sai bene quanto possa fare la differenza. Poi ovviamente per loro parla la carriera fatta. E io sono molto orgoglioso".

Leggi anche
Milan, senti Fullkrug: “L’accoglienza a San Siro incredibile. Penso di essere molto...
Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA