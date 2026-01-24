"Importa poco, alla fine. Forse più in Champions, ma in campionato direi di no. Quando ho vinto, al Milan, c’erano solo Ibrahimovic e Maignan ad aver sollevato un trofeo. Ci aiutavano con qualche parola particolare, erano sicuramente lì per noi". Queste le parole dell'ex difensore del Milan Pierre Kalulu sull'esperienza necessaria per vincere. Il giocatore della Juventus ha parlato a 'Tuttosport'. Ecco l'estratto sui rossoneri: "Ricordo una volta, proprio con la Juve. Era terminata 1-1, era l’anno dello scudetto e tutti eravamo molto arrabbiati: ci sembrava un’occasione persa, in una partita che avremmo potuto vincere. Mike Maignan ci disse: “Vero, potevamo portare a casa tre punti, ma dobbiamo metterci in testa di averne guadagnato uno”. Ogni punto conta. E infatti ricorderete: il campionato si è deciso pure lì, mentre ai tempi l’Inter pareva lontana".