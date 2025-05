Ex Milan, Bonucci: “Sogno la Juventus o la Nazionale, ma ora penso all’Under 20”

Inevitabile, parlando di grandi club e del suo passato glorioso, un riferimento alla Juventus, la squadra che ha segnato gran parte della sua carriera e del suo cuore. Alla domanda su un possibile ritorno sulla panchina bianconera, Bonucci non si è nascosto: "Ritorno alla Juventus? L’obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione. Ora, però, pensa a questo. Oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserva," ha concluso con un sorriso carico di ambizione.