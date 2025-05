Milan, Reijnders in bilico? I rossoneri cadono anche in Coppa Italia e chiude praticamente la stagione nel peggiore dei modi. Per il Diavolo restano due partite per sperare in una qualificazione almeno in Conference League, ma resta un'amara considerazione vista l'importanza del club. Ad oggi questo Milan è l'ottava forza in Serie A, una squadra che non riesce a battere Dinamo Zagabria e Feyenoord in Champions League in partite vitali. Tutto bocciato in una stagione nefasta che potrebbe portarsi scorie anche in estate. Iniziano già a circolari voci pericolose di possibili cessioni pesanti da parte del Milan. L'ultima cosa che un tifoso rossonero vorrebbe sentire in questo momento.