Milan, svolta direttore sportivo! Follie per Reijnders. Flop Milan Futuro

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, domenica 18 maggio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo al rush finale della stagione 2024-2025. I rossoneri sono crollati anche in Coppa Italia e sono inevitabili le critiche e tante nubi sul futuro del club. Oggi in campo con la Roma. Mentre il Milan Futuro fallisce. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA