Ex Milan, Bonucci: “Allegri mi mandò a f*****o e mi disse che…”

Ex Milan, Bonucci racconta il turbolento rapporto con Allegri: parole grosse e non solo

"Noi eravamo abituati a dominare il gioco e in quel momento le idee non erano così chiare e diventata tutto più complicato. Allegri, avendo una grande squadra, gestiva ma dovevi essere tu a trovare la giocata. Si rompe tutto, lo sgabello è una cagata è colpa mia perché non volevo restare seduto e così mi potevo muovere, lo sgabello lo prendo io dentro la lounge e lì ho fatto la frittata. La giornata prima col Palermo, Marchisio rientra dal crociato e al 60' era morto, gli faccio: Claudio fatti cambiare. Lui non voleva, io faccio segno ad Allegri: cambia l'8 perché è morto. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon e io gli faccio gesti e lui mi mandò a f*****o: "Pensa a fare il giocatore", mi disse anche sei un c*****e, una roba del genere, ci sono i filmati. A fine partita rientro, mi trovo Landucci che prova a fermarmi e io lo sbatto contro la porta e sono entrato di corsa nello spogliatoio. Ci siamo attaccati finché non ci hanno diviso. Poi sono adnato da lui a dirgli: non hai capito cosa volevo dire. Lui mi voleva fuori rosa, poi mediazione della dirigenza".