Ormai siamo agli sgoccioli. Domani sera alle ore 20:45 lo Stadio Olimpico sarà il teatro del grande big match della domenica: Roma-Milan . In vista del match, l'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dicendo per chi sarà decisiva. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata. E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va li con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".