Ex Milan, Paquetà verso il ritorno in Brasile: trovato l’accordo con il Flamengo

Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sarebbe vicino al ritorno in Brasile: le ultime di mercato da Fabrizio Romano
Alessia Scataglini
Arriva una svolta alle panorama del calciomercato europeo. Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sarebbe vicino al ritorno in Brasile, sua terra natia. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il calciatore brasiliano tornerebbe al Flamengo: i due club sono riusciti a trovare un'accordo per il trasferimento del classe '97, ben 42 milioni di euro e un contratto quinquennale.

Milan, Paquetà torna in Brasile

Il West Ham infatti avrebbe accettato la proposta dei brasiliani dopo alcuni contatti diretti avuti con il direttore Josè Boto: il calciatore partirà in direzione Brasile nel tardo pomeriggio. Ecco, di seguito, le parole di Fabrizio Romano:

"Lucas Paqueta' al Flamengo, ci siamo! Accordo record raggiunto per ben 42 milioni di euro. Il West Ham ha accettato la proposta dopo i contatti avuti oggi con Josè Boto, direttore del Flamengo. Paquetà partirà verso il Brasile in tarda serata. Contratto di cinque anni. Paquetà torna a casa"

