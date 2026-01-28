Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sarebbe vicino al ritorno in Brasile: le ultime di mercato da Fabrizio Romano

Arriva una svolta alle panorama del calciomercato europeo. Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sarebbe vicino al ritorno in Brasile, sua terra natia. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il calciatore brasiliano tornerebbe al Flamengo: i due club sono riusciti a trovare un'accordo per il trasferimento del classe '97, ben 42 milioni di euro e un contratto quinquennale.