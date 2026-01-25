Il calciomercato non dorme mai e il nome di Mario Gila continua ad orbitare in zona Milan: novità clamorose in arrivo, le ultime

Il calciomercato non dorme mai, e il Milan continua a lavorare cercando dei rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Come sappiamo, ai rossoneri piace molto Mario Gila, attuale difensore della Lazio che sarebbe destinato a salutare i biancocelesti. Secondo quanto riferito in giornata da Nicolò Schira, i rossoneri starebbero lavorando per portarlo a Milano. La cifra? La Lazio chiederebbe circa 20 milioni di euro, dato che il Real Madrid possiede il 50% su una possibile rivendita del club. I primi contatti son stati positivi, ma ora arrivano delle novità.