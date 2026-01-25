Il calciomercato non dorme mai, e il Milan continua a lavorare cercando dei rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri. Come sappiamo, ai rossoneri piace molto Mario Gila, attuale difensore della Lazio che sarebbe destinato a salutare i biancocelesti. Secondo quanto riferito in giornata da Nicolò Schira, i rossoneri starebbero lavorando per portarlo a Milano. La cifra? La Lazio chiederebbe circa 20 milioni di euro, dato che il Real Madrid possiede il 50% su una possibile rivendita del club. I primi contatti son stati positivi, ma ora arrivano delle novità.
Sempre secondo Nicolò Schira, i rossoneri non vorrebbero aspettare l'estate per portarlo a Milano. L'idea della dirigenza, con Tare che apprezza molto il calciatore, sarebbe quella di provare l'affondo già nell'attuale sessione invernale, anticipando così la concorrenza. L'attuale Dirigente sportivo rossonero conosce molto bene il giocatore, ed è stato proprio lui a portarlo alla Lazio nel lontano 2022. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno degli sviluppi concreti.
