Niente Italia per Diego Coppola. Il giovane difensore classe 2003, sondato anche dal Milan, vola in Francia: il comunicato del club inglese
Alessia Scataglini
Niente Italia perDiego Coppola. Il giovane difensore classe 2003, sondato anche dal Milan per rinforzare il proprio reparto difensivo, cambia maglia e dal Brighton passa ufficialmente in Francia, al servizio del Paris FC. Con una sorta di comunicato, il club inglese ha reso nota la partenza del giovane azzurro: "In bocca al lupo a Diego Coppola che è passato in prestito al Paris FC fino alla fine della stagione"

Calciomercato, niente Milan per Coppola

L'avventura dell'italiano in Premier League non è mai decollata: soltanto 9 presenze quelle raccolte dal centrale azzurro con i Seagulls e davvero troppo poco spazio nella formazione di Fabian Hurzeler. La situazione ha poi fatto si che il giovane iniziasse a prendere in considerazione una nuova destinazione dove poter ritrovare la giusta forma e fiducia.

Nelle scorse settimane, come già detto in precedenza, il suo nome era stato accostato più e più volte al Milan, ma alla fine a spuntarla è stato proprio il Paris FC. Niente ritorno in Italia per Coppola, tutto rimandato.

 

