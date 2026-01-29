Nelle scorse settimane, come già detto in precedenza, il suo nome era stato accostato più e più volte al Milan, ma alla fine a spuntarla è stato proprio il Paris FC. Niente ritorno in Italia per Coppola, tutto rimandato.
CALCIOMERCATO
Niente Italia perDiego Coppola. Il giovane difensore classe 2003, sondato anche dal Milan per rinforzare il proprio reparto difensivo, cambia maglia e dal Brighton passa ufficialmente in Francia, al servizio del Paris FC. Con una sorta di comunicato, il club inglese ha reso nota la partenza del giovane azzurro: "In bocca al lupo a Diego Coppola che è passato in prestito al Paris FC fino alla fine della stagione"
L'avventura dell'italiano in Premier League non è mai decollata: soltanto 9 presenze quelle raccolte dal centrale azzurro con i Seagulls e davvero troppo poco spazio nella formazione di Fabian Hurzeler. La situazione ha poi fatto si che il giovane iniziasse a prendere in considerazione una nuova destinazione dove poter ritrovare la giusta forma e fiducia.
